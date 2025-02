Bestemmie Lautaro, Alvino: “Lentezze Procura e patteggiamento: serve riformare intero sistema!”

Carlo Alvino commenta sui social le ultime sul caso Lautaro con l'audio trovato ma la squalifica che a quanto pare non ci sarà: "Nel variegato e fazioso mondo del calcio italiano si usa indignarsi sempre il giorno dopo. Poi c’è anche l’indignazione a giorni alterni e questa riguarda la maglia che indossi. Si badi bene la maglia la indossano tutti, non solo i calciatori, penso soprattutto a dirigenti federali, giornalisti, opinionisti. La pagliacciata della vicenda Lautaro, resa pagliacciata dagli autori stessi della storiaccia, il calciatore con le sue dichiarazioni di finto offeso, una procura federale volutamente lenta ed il sicuro patteggiamento finale, sono l’ennesima dimostrazione di come sia indifferibile una riforma dell’intero sistema con nuovi uomini e nuove idee!".

Sull'argomento il Corriere dello Sport oggi in edicola ha scritto: "Oggi il capitano nerazzurro riceverà l’avviso di conclusione indagini, poi avrà cinque giorni per studiare una linea difensiva ed eventualmente farsi ascoltare dal procuratore Chiné. Con un patteggiamento, assai probabile, eviterebbe la squalifica e andrebbe incontro a una semplice ammenda".