Beukema dopo Napoli-Roma: “Ripartirò con più determinazione. Testa alta e lavorare”

Il difensore olandese è finito sotto accusa per gli errori sul 2-1 e sul definitivo 3-3 contro la Roma. Sui social il messaggio dopo la delusione.

Il pareggio contro la Roma lascia nuove ferite in casa Napoli, con Sam Beukema tra i protagonisti in negativo del finale di partita. Gli azzurri, avanti nel punteggio dopo aver disputato un’ora di buon livello, si sono fatti rimontare fino al 3-3, confermando le difficoltà nel difendere il vantaggio. A pesare sono stati anche gli errori individuali, in una stagione fin qui caratterizzata da troppi gol subiti e risultati altalenanti.

Beukema, errori decisivi contro la Roma: il messaggio social

Entrato al 52’ al posto dell’infortunato Badiashile, l'ex Bologna ha vissuto una serata complicata. Il difensore olandese si è perso l’avversario in occasione del 2-1 e ha avuto responsabilità anche sul definitivo 3-3, quando è finito a terra dopo un contatto lieve con Balerdi, lasciando all’argentino lo spazio per colpire in area. Un finale da dimenticare per il centrale azzurro, che ha affidato ai social il proprio messaggio dopo la gara: “Dispiace per come è finita ieri. Ci sono momenti da cui imparare e dai cui ripartire con ancora più determinazione. Lo farò. Testa alta e lavorare”.