Foto Politano carica l'ambiente: "Crediamoci tutti insieme, forza Napoli"

Non manca il post sui social di Matteo Politano dopo la prestazione contro la Roma di ieri pomeriggio nella gara terminata 3-3 al Maradona

Matteo Politano, esterno del Napoli, ha pubblicato un post su Instagram caricando l'ambiente dopo il pari tra Napoli e Roma maturato al Maradona nel pomeriggio di ieri. La gara è terminata 3-3 e l'esterno, cresciuto nelle giovanili della Roma, è stato autore di un'ottima prestazione condita anche dall'assist del momentaneo 2-0.

Ecco il contenuto social: