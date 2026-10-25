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Politano carica l'ambiente: "Crediamoci tutti insieme, forza Napoli"
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Non manca il post sui social di Matteo Politano dopo la prestazione contro la Roma di ieri pomeriggio nella gara terminata 3-3 al Maradona
Matteo Politano, esterno del Napoli, ha pubblicato un post su Instagram caricando l'ambiente dopo il pari tra Napoli e Roma maturato al Maradona nel pomeriggio di ieri. La gara è terminata 3-3 e l'esterno, cresciuto nelle giovanili della Roma, è stato autore di un'ottima prestazione condita anche dall'assist del momentaneo 2-0.
Ecco il contenuto social:
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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