Chiummariello in prima squadra, la gioia sui social: "Un piccolo sogno che si avvera"
Un'esperienza indimenticabile per Andrea Chiummariello, classe 2008 del Napoli aggregato alla prima squadra di Massimiliano Allegri nelle ultime uscite stagionali. Il calciatore azzurro ha voluto condividere sui social tutta la propria emozione dopo la convocazione per la partita contro la Lazio, pubblicando su Instagram un messaggio di grande soddisfazione per l'opportunità ricevuta.
Chiummariello emozionato: "Un piccolo sogno che si avvera"
Sul proprio profilo Instagram, Chiummariello ha pubblicato anche uno scatto che lo ritrae accanto a Kevin De Bruyne, accompagnato da queste parole: "Onorato! Che esperienza stupenda. Un piccolo sogno che si avvera. Trust the process". Un messaggio breve ma significativo, che testimonia l'entusiasmo del giovane centrocampista per la possibilità di vivere da vicino la realtà della prima squadra azzurra. Di seguito il post.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Torino
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro