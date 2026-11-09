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Chiummariello in prima squadra, la gioia sui social: "Un piccolo sogno che si avvera"

Chiummariello in prima squadra, la gioia sui social: "Un piccolo sogno che si avvera"
Oggi alle 21:00Dai social
di Davide Baratto
Andrea Chiummariello racconta l'emozione di essere aggregato alla prima squadra del Napoli e celebra sui social un sogno che si realizza

Un'esperienza indimenticabile per Andrea Chiummariello, classe 2008 del Napoli aggregato alla prima squadra di Massimiliano Allegri nelle ultime uscite stagionali. Il calciatore azzurro ha voluto condividere sui social tutta la propria emozione dopo la convocazione per la partita contro la Lazio, pubblicando su Instagram un messaggio di grande soddisfazione per l'opportunità ricevuta.

Chiummariello emozionato: "Un piccolo sogno che si avvera"

Sul proprio profilo Instagram, Chiummariello ha pubblicato anche uno scatto che lo ritrae accanto a Kevin De Bruyne, accompagnato da queste parole: "Onorato! Che esperienza stupenda. Un piccolo sogno che si avvera. Trust the process". Un messaggio breve ma significativo, che testimonia l'entusiasmo del giovane centrocampista per la possibilità di vivere da vicino la realtà della prima squadra azzurra. Di seguito il post.