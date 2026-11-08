Parlato: “Primo tempo imbarazzante, punto che fa felice solo Allegri che conserva la panchina”

Manuel Parlato critica il Napoli dopo il pareggio con la Lazio: Champions lontana, tensioni e Allegri nel mirino.

Il giornalista Manuel Parlato, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha commentato duramente il pareggio per 1-1 tra Napoli e Lazio, evidenziando la situazione di classifica degli azzurri e le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri. Nel mirino del giornalista soprattutto il rendimento del Napoli nell'anno del Centenario e le possibilità di qualificazione alla prossima Champions League, considerate ormai estremamente ridotte. “È un punto d'oro che vale zero. Basta guardare la classifica per capire che, per arrivare in Champions, ci vuole un miracolo. Quindici punti in undici gare: l'ultimo Napoli che li ha fatti è stato quello di Reja, dopo la promozione! Dimentichiamo che questo è il Napoli del Centenario, quello che avrebbe fatto divertire, dato fastidio, se non addirittura dovuto giocarsi lo scudetto. Oggi viene descritto come ancora in corsa per la Coppa Italia (che inizia tra un mese), per i playoff di Champions e per la qualificazione alla prossima Champions!”.

Parlato: “Vergara umiliato da Tavares, Lang provoca il pubblico. Allegri è l'unico felice”

Parlato ha poi criticato alcune scelte tattiche di Allegri, soffermandosi in particolare sull'impiego di Antonio Vergara in una posizione difensiva e sulle difficoltà incontrate contro Nuno Tavares. “Vedere Vergara umiliato da Tavares, relegato nel ruolo di terzino, mi sembra la fotografia tattica del match: il Napoli ha dato l'impressione di poter vincere solo in un breve tratto del secondo tempo, dopo un primo tempo imbarazzante! Per non parlare delle provocazioni in campo di Lang al pubblico: l'ultima che ricordo risale a un Napoli-Catania 3-0, dopo un gol di Pellegrini, che chiese scusa alla fine del match! Così come sono imbarazzanti i litigi in campo tra Olivera e Hojlund e i fischi a Lucca al suo ingresso in campo! I soliti cori contro De Laurentiis ormai sono una consuetudine. Giocatori a fine gara sotto le curve che chiedono di tirare fuori gli attributi. Vi siete divertiti? L'unico a essere felice per il punto sarà Allegri, che ha conservato la panchina fino a dopo la sosta!”.