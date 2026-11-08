“Siamo ancora dentro la Coppa Italia”, sfottò per Allegri virali sui social: la prima gara il 16 dicembre

Napoli, Allegri cita la Coppa Italia dopo il pari con la Lazio: sui social scattano gli sfottò, esordio solo il 16 dicembre.

Le parole di Massimiliano Allegri dopo il pareggio per 1-1 contro la Lazio diventano virali sui social e scatenano l'ironia dei tifosi del Napoli. Nel corso della conferenza stampa successiva alla sfida del Maradona, il tecnico azzurro ha provato a guardare agli obiettivi ancora disponibili, sottolineando: “Siamo ancora dentro la Coppa Italia”. Una dichiarazione che non è passata inosservata e che ha alimentato commenti sarcastici e sfottò, soprattutto alla luce del momento particolarmente complicato attraversato dalla formazione partenopea.

Napoli, Allegri cita la Coppa Italia ma gli azzurri devono ancora esordire: prima gara il 16 dicembre

A suscitare l'ironia dei tifosi è soprattutto un dettaglio: il Napoli non ha ancora disputato una partita nell'attuale edizione della Coppa Italia. Gli azzurri faranno infatti il loro esordio nella competizione soltanto il prossimo 16 dicembre, quando affronteranno la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona. Il riferimento di Allegri alla permanenza nel torneo è stato così interpretato da diversi utenti come un'affermazione quantomeno scontata, considerando che la squadra non è ancora scesa in campo. Un episodio che testimonia il clima di crescente insofferenza attorno al Napoli, con ogni dichiarazione dell'allenatore ormai al centro delle discussioni sui social.