Perillo: “Allegri salva la panchina! Lang migliore in campo! La sosta può servire”

Antonello Perillo analizza Napoli-Lazio: Allegri salva la panchina, Lang protagonista nonostante i fischi del Maradona.

Il giornalista Rai Antonello Perillo, attraverso un post pubblicato sul proprio account X, ha analizzato il pareggio per 1-1 tra Napoli e Lazio, soffermandosi soprattutto sul futuro di Massimiliano Allegri e sulla reazione degli azzurri nella ripresa: “Il Napoli non decolla, ma almeno evita il tracollo e salva la panchina di Allegri, che inevitabilmente sarebbe stata messa in forte rischio in caso di sconfitta. Partita dai due volti: orribile quella disputata dagli azzurri nel primo tempo, soprattutto fino al vantaggio laziale; generosa e all'insegna di grinta e concentrazione quella messa in mostra nella ripresa”.

Perillo: “Allegri ha recuperato Lang alla causa azzurra, migliore in campo nonostante i fischi”

Il giornalista ha poi evidenziato come la sosta per le nazionali possa rappresentare un'occasione importante per Allegri, che avrà la possibilità di recuperare alcuni calciatori e lavorare sugli aspetti da migliorare. Perillo ha inoltre elogiato Noa Lang, considerato il migliore in campo contro la Lazio nonostante i fischi ricevuti dal pubblico del Maradona, legati a un'incomprensione con la tifoseria. “La sosta di campionato potrà sicuramente servire. Allegri ha una base sulla quale lavorare: recupererà qualche elemento prezioso e avrà il tempo per preparare al meglio i prossimi impegni. Il tecnico livornese ha il merito di aver ormai recuperato alla causa azzurra Noa Lang, migliore in campo nonostante i fischi dagli spalti per una incomprensione con la tifoseria”.