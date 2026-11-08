Alvino soddisfatto: “Il Napoli ha pareggiato solo per imprecisione e fortuna della Lazio”

Carlo Alvino analizza Napoli-Lazio su Instagram: il peso degli infortuni, i limiti degli azzurri e il mercato di gennaio.

Il giornalista Carlo Alvino, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha analizzato il pareggio per 1-1 tra Napoli e Lazio allo stadio Diego Armando Maradona, sottolineando come gli azzurri avrebbero meritato qualcosa in più contro la capolista. Secondo Alvino, la squadra di Massimiliano Allegri ha pagato soprattutto la scarsa precisione nelle occasioni create, mentre i biancocelesti hanno confermato le qualità che li hanno portati al vertice della classifica: “Era la capolista e abbiamo visto il perché. Noi, al contrario, eravamo la squadra più in difficoltà di tutta la Serie A. Ne è venuta fuori una gran bella partita, caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte. Solo per un pizzico di fortuna da parte loro — e soprattutto per molta imprecisione nostra — la gara è finita in parità. È un pareggio che a noi sta stretto, non tanto per la classifica quanto per il morale. Per la Lazio, invece, conferma il momento di grande entusiasmo che stanno vivendo. Verrebbe da dire che siano accompagnati anche da una buona dose di fortuna, ma la verità è che la fortuna si conquista con la voglia, la caparbietà e i muscoli, tutte qualità che noi, purtroppo, non riusciamo ancora a mettere in campo con continuità per i tanti, troppi infortuni”.

Alvino indica la strada per il Napoli: “Con il recupero degli infortunati e un mercato mirato possiamo rimettere a posto la stagione”

Il giornalista si è poi soffermato sulle difficoltà fisiche e sulla mancanza di continuità che stanno condizionando il rendimento del Napoli. Per Alvino, l'incapacità di mantenere intensità e concentrazione per l'intera durata delle partite rappresenta uno dei principali problemi della squadra. Nonostante questo, il giornalista ritiene che ci siano ancora i margini per invertire la rotta, puntando sul recupero dei calciatori indisponibili e su alcuni interventi mirati nella sessione invernale di mercato: “Forse si riassume tutto qui il nostro cammino di quest'anno. Ovvero nell'incapacità di mantenere ritmo, forza e concentrazione per tutti i 90 minuti. È una grande pecca che ci sta penalizzando, ma se la comprendiamo e la risolviamo, con il recupero degli infortunati ed un mercato mirato a gennaio, siamo ancora in tempo per rimettere a posto la stagione”.