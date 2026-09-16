Video Alfa e Gigi D’Alessio, concerto a sorpresa a Posillipo per “Genova e Napoli”

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Alfa e Gigi D’Alessio sorprendono Napoli con un’esibizione speciale a Sant’Antonio a Posillipo.

Alfa e Gigi D’Alessio hanno scelto uno degli scenari più suggestivi di Napoli per celebrare la loro nuova canzone, “Genova e Napoli”. Con il panorama di Sant’Antonio a Posillipo a fare da sfondo, i due artisti hanno organizzato a sorpresa una speciale esibizione dedicata al brano che unisce idealmente le loro città. L’iniziativa ha trasformato Posillipo nel palcoscenico scelto dai due cantanti per presentare e festeggiare la collaborazione. Un incontro tra due generazioni e due realtà musicali differenti, accomunate nel nuovo brano dal legame con Genova e Napoli.

Alfa e Gigi D’Alessio insieme per “Genova e Napoli”

La sorpresa ha avuto come cornice il panorama del golfo visibile da Sant’Antonio a Posillipo. Gigi D’Alessio e Alfa hanno così celebrato insieme l’uscita della nuova canzone attraverso un momento musicale nel cuore della città, scegliendo proprio Napoli come scenario della loro collaborazione. Di seguito le immagini.