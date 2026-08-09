Ziliani attacca Allegri: “Napoli consegnato al suo Medioevo. Scudetto? Inter nettamente più forte”

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Ziliani boccia il Napoli di Allegri nella corsa Scudetto e indica l'Inter come favorita.

Paolo Ziliani punta il dito contro Massimiliano Allegri e ridimensiona le ambizioni del Napoli nella corsa allo Scudetto. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo X, il giornalista ha indicato l'Inter come la squadra nettamente favorita per la vittoria del campionato, esprimendo invece un giudizio molto duro sul nuovo corso tecnico degli azzurri. Secondo Ziliani, addirittura il Como potrebbe diventare la principale rivale dei nerazzurri.

Ziliani: “Non mi sorprenderei se la rivale più temibile dell'Inter diventasse il Como”

“L’Inter ha dato l’impressione di essere la stessa solidissima squadra dell’ultima stagione: di gran lunga la più forte del campionato. Difficile pensare che le possa sfuggire lo scudetto se la Juventus e il Milan sono quello che sono, se il Napoli si è consegnato al Medioevo di Allegri e se la Roma - a detta di Gasperini - è la grande incompiuta che sta uscendo dal mercato. Personalmente non mi sorprenderei se la rivale più temibile dell’Inter diventasse alla fine il Como: il che la direbbe lunga sulla modestia dei competitors storici...”.