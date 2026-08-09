SSC Napoli, cordoglio per la scomparsa di Livio Berruti: il messaggio di ADL

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SSC Napoli in lutto per Livio Berruti: il cordoglio del presidente De Laurentiis.

La SSC Napoli ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Livio Berruti, storico campione dell'atletica italiana e medaglia d'oro olimpica nei 200 metri ai Giochi di Roma del 1960. Attraverso il proprio account X, il club azzurro ha voluto ricordare una delle figure più rappresentative dello sport italiano, protagonista di un'impresa entrata nella storia.

Il Napoli ricorda Livio Berruti: il messaggio del club

La società partenopea ha affidato ai social il proprio messaggio di vicinanza per la scomparsa del campione olimpico: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Livio Berruti, icona dello sport e dell'atletica, artefice un'impresa leggendaria laureandosi campione olimpico sui 200 metri ai Giochi di Roma '60".