Foto De Bruyne si rilassa in Francia: vacanze con De Ketelaere e Van Dijk mentre il Napoli lo aspetta

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Kevin De Bruyne in vacanza nel sud della Francia con amici e compagni della Nazionale belga.

Kevin De Bruyne si gode gli ultimi giorni di vacanza prima di rientrare a disposizione del Napoli. Mentre il suo nome continua a essere al centro delle discussioni in casa azzurra e Massimiliano Allegri ha parlato anche oggi del centrocampista belga, il numero uno della Nazionale belga sta trascorrendo un periodo di relax nel sud della Francia insieme alla famiglia e ad alcuni amici, come mostrato sui propri canali social.

Con De Ketelaere, Van Dijk e gli amici della Nazionale

Tra i compagni di viaggio di De Bruyne figurano anche Charles De Ketelaere, attaccante dell'Atalanta, il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk, il fisioterapista olandese Koen Teeling, l'ex centrocampista del Belgio Steven Defour e altri amici. A corredo del post pubblicato su Instagram, il centrocampista del Napoli ha scritto: "Il sud della Francia non è mai una cattiva idea", accompagnando il messaggio con alcune immagini della vacanza in attesa del ritorno agli ordini di Allegri.