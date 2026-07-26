Capuano difende Allegri: "Come può rinnegare la Juve? C'è chi se lo aspetta davvero?"

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Capuano sostiene Allegri: normale non saltare contro la Juventus davanti ai tifosi.

Il gesto di Massimiliano Allegri durante la presentazione del Napoli a Dimaro-Folgarida continua a far discutere. Il tecnico azzurro ha scelto di non unirsi al coro dei tifosi "Chi non salta juventino è", una decisione che ha acceso il dibattito sui social. A prendere posizione è stato il giornalista Giovanni Capuano, che attraverso il proprio profilo X ha difeso la scelta dell'allenatore, invitando a contestualizzare il suo passato professionale.

"Ha vissuto la Juventus, è normale non rinnegare il passato"

Capuano ha commentato così la vicenda: "Davvero ancora c'è chi pensa che persone come Conte e Allegri, dopo aver lavorato e vissuto dentro un club (la Juventus) per anni, possano presentarsi e saltellare, abiurando il passato, su richiesta dei nuovi tifosi?".