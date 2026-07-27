Doppio compleanno in casa azzurra: gli auguri a Mazzocchi e Gutierrez
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Miguel Gutierrez e Pasquale Mazzocchi compiono rispettivamente 25 e 31 anni.
Doppio compleanno in casa azzurra. Miguel Gutierrez e Pasquale Mazzocchi compiono rispettivamente 25 e 31 anni. Il messaggio di auguri arriva direttamente dalla SSC Napoli: "Gutierrez è nato a Pinto (Spagna) il 27 luglio del 2001. Conta 36 presenze in azzurro e un gol segnato in occasione del match contro la Fiorentina vinto per 2-1. Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana.
Mazzocchi è nato a Napoli il 27 luglio del 1995. Conta 54 presenze in maglia azzurra contribuendo alla vittoria di uno scudetto e della Supercoppa italiana. A Miguel e Pasquale vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli" si legge nel comunicato.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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