Doppio compleanno in casa azzurra: gli auguri a Mazzocchi e Gutierrez

vedi letture

Miguel Gutierrez e Pasquale Mazzocchi compiono rispettivamente 25 e 31 anni.

Doppio compleanno in casa azzurra. Miguel Gutierrez e Pasquale Mazzocchi compiono rispettivamente 25 e 31 anni. Il messaggio di auguri arriva direttamente dalla SSC Napoli: "Gutierrez è nato a Pinto (Spagna) il 27 luglio del 2001. Conta 36 presenze in azzurro e un gol segnato in occasione del match contro la Fiorentina vinto per 2-1. Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana.

Mazzocchi è nato a Napoli il 27 luglio del 1995. Conta 54 presenze in maglia azzurra contribuendo alla vittoria di uno scudetto e della Supercoppa italiana. A Miguel e Pasquale vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli" si legge nel comunicato.