Morte madre Spalletti: il messaggio di cordoglio di ADL e della SSC Napoli
Il mondo del calcio continua a esprimere vicinanza a Luciano Spalletti, colpito dalla scomparsa della madre Ilva, venuta a mancare all'età di 93 anni. L'ex allenatore del Napoli aveva raccontato in più occasioni il rapporto speciale che lo legava alla mamma, sottolineando quanto la sua figura fosse stata determinante nel percorso umano e professionale. Anche durante la conferenza di presentazione da commissario tecnico della Nazionale, nel settembre 2023, Spalletti aveva ricordato con commozione il ruolo fondamentale della madre nella sua vita.
Il messaggio del Napoli e la vicinanza del mondo del calcio
Anche il Napoli ha voluto esprimere il proprio cordoglio attraverso un messaggio pubblicato sui canali ufficiali del club: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva". Numerosi, inoltre, i messaggi di vicinanza arrivati dal mondo del calcio all'ex tecnico azzurro, tra cui quello nostro, a nome di tutta la redazione di Tuttonapoli.net.
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