Staff Allegri, Pistocchi: "Dopo 13 anni non c'è Dolcetti. Ecco il motivo"
Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha dato un aggiornamento sullo staff tecnico di Massimiliano Allegri al Napoli. Queste le sue parole: "Dopo 13 anni, Aldo Dolcetti non fa più parte dello staff tecnico di Max Allegri. Lasciato a casa così, di punto in bianco, senza tante spiegazioni. Anzi, una c’è: in più occasioni Dolcetti si era confrontato con Allegri su gestione e impostazione del lavoro tecnico, spingendo per un approccio più moderno. Che evidentemente al tecnico non piaceva".
Allegri al Napoli: lo staff completo
Lo staff dell'allenatore è composto da Marco Landucci, vice-allenatore, Simone Folletti, responsabile dei preparatori atletici, Gianluca Maran, collaboratore tecnico, Elvis Abbruscato, collaboratore tecnico, Daniele Borri, responsabile preparatore dei portieri, Marco Giglio, preparatore dei portieri, Francesco Magnanelli, responsabile dell'area tecnica, Giuseppe Maiuri, match-analyst, Ettore Prota, dronista, Enrico Maffei, preparatore atletico, Francesco Cacciapuoti, preparatore atletico ed Enrico Serra, preparatore atletico.
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