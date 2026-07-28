Frattesi al Napoli? Geolier e il siparietto con un piccolo tifoso: "Da 2 anni provo a convincerlo”

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Un video diventato virale sui social riaccende le voci sul possibile futuro di Davide Frattesi al Napoli. Protagonista del filmato è Geolier

Il futuro di Davide Frattesi fa discutere anche sui social. A riaccendere le indiscrezioni sul possibile interesse del Napoli è stato un video pubblicato su TikTok diventato rapidamente virale, con protagonista il rapper napoletano Geolier, compagno di Chiara Frattesi, sorella del centrocampista dell'Inter. Nel filmato, l'artista risponde a un piccolo tifoso azzurro che gli chiede di convincere il cognato a lasciare i nerazzurri per approdare al Napoli.

Geolier scherza: "Deve pensarci Manna"

La risposta di Geolier non si è fatta attendere: "Sono due anni che sto provando a convincerlo a venire al Napoli". Poco dopo, il cantante ha provato a coinvolgere direttamente il giocatore, presente nelle vicinanze insieme alla fidanzata: "Chiara, proviamo a convincere Davide a venire a giocare nel Napoli".

Il siparietto si è poi concluso con un riferimento al direttore sportivo azzurro Giovanni Manna: "Ne dobbiamo parlare con lui, il ds è lui? Allora deve essere lui a portarlo al Napoli. Io ci sto provando già da due anni, ma non ci sono riuscito". Una battuta che, tra ironia e suggestione di mercato, ha riacceso l'attenzione sul possibile futuro del centrocampista.