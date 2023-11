FOTO - Violenza donne, capitan Di Lorenzo con una fascia speciale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In occasione della 13ª giornata di Campionato, i campi della Serie A TIM si colorano di rosso per promuovere la campagna di Lega Serie A e WeWorld e “gridare” ancora NO alla violenza sulle donne.

Per di Atalanta-Napoli, il capitano dei campioni d'Italia Giovanni Di Lorenzo indosserà una speciale fascia di capitano di colore rosso. I canali social della SSCNapoli pubblicano la foto dagli spogliatoi, postando il messaggio: "Ogni giorno con i fatti". Di seguito lo scatto dove si intravedono le maglie bianche che saranno indossate dal Napoli a Bergamo quest'oggi.