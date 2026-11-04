Giuliani durissimo: “Si affonda! Si continua perdendo e esonerando mai!”

Fulvio Giuliani critica duramente il Napoli dopo il Porto: nel mirino prestazione, risultati e mancati esoneri.

Durissimo attacco del giornalista Fulvio Giuliani nei confronti del Napoli dopo la sfida di Champions League contro il Porto. Attraverso un post pubblicato sul proprio account X, Giuliani ha espresso tutta la propria delusione per il rendimento degli azzurri, criticando la ripetitività degli errori difensivi, le giustificazioni utilizzate per spiegare i risultati negativi e la mancanza di reazioni da parte della squadra.

Giuliani contro il Napoli: “Si va avanti perdendo sempre ed esonerando mai”

Il giornalista ha contestato anche chi si concentra sui venti minuti positivi della prestazione, ritenendoli insufficienti rispetto alle difficoltà mostrate nel resto della gara. Nel suo intervento, Giuliani ha inoltre espresso forte pessimismo sulle prospettive stagionali degli azzurri, dalla Champions League alla corsa al quarto posto, con una stoccata finale alla gestione tecnica: “Scuse, scuse, alibi, alibi. Figuracce. Goal fotocopia in sequenza. Gente che decanta i 20 minuti buoni (vero, ma per il resto il Napoli non è esistito), mentre la Champions League è andata, il 4° posto quasi, ma si affonda così. Senza combattere. Se non per 20 minuti. E si va avanti perdendo sempre ed esonerando mai”.