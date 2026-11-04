Morto Tinto Brass, il cordoglio di ADL: "Una lunga amicizia, cene indimenticabili".

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ricorda Tinto Brass dopo la sua scomparsa: il messaggio di cordoglio pubblicato sui social.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del regista Tinto Brass, ricordando il lungo rapporto di amicizia che li legava e le collaborazioni cinematografiche con la famiglia De Laurentiis. Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X, il patron azzurro ha ripercorso alcune tappe della carriera del regista, soffermandosi anche sui ricordi personali condivisi con lui e con la prima moglie Tinta.

De Laurentiis, il messaggio integrale per Tinto Brass

"Tinto Brass è stato un vero protagonista del cinema d'avanguardia con "L'urlo" e "Nero su bianco", realizzati per la famiglia De Laurentiis. Dopo qualche commedia, ha realizzato il discusso "Caligola" per poi passare definitivamente al genere erotico d’autore con "La chiave". Abbiamo condiviso una lunga amicizia con lui e con la prima moglie Tinta, una Cipriani doc, che nella sua locanda a Torcello aveva ospitato Hemingway e altri illustri personaggi. Quando si lavorava con Tinto lei, cuoca straordinaria, ci regalava delle cene indimenticabili. A tutta la famiglia Brass la mia più sincera vicinanza".