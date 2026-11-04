Chi al posto di Allegri? Adani, Cassano e Ventola fanno tre nomi diversi

A Viva el Futbol si discute del possibile futuro della panchina del Napoli: Cassano punta su Nagelsmann, Ventola propone Montella e Adani sceglie Pioli.

Chi potrebbe prendere il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli in caso di esonero? È il tema affrontato durante l'ultima puntata di Viva el Futbol, dove Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola si sono confrontati sui possibili sostituti dell'allenatore azzurro. A lanciare la discussione è stato proprio Daniele Adani, che ha precisato di non considerare scontato un cambio in panchina: "Se venisse esonerato Allegri, cosa che non credo e non so se sia la cosa migliore perché sono un uomo di eterna speranza… Se venisse esonerato, facciamo un nome a turno".

Cassano sogna Nagelsmann, Ventola punta su Montella: la scelta di Adani

Il primo a rispondere è stato Antonio Cassano, che ha indicato un profilo internazionale per rilanciare il Napoli: "Siccome il Napoli è una squadra forte forte e io sono innamorato degli allenatori stranieri, io andrei su Nagelsmann". Una scelta diversa quella di Nicola Ventola, che ha proposto un altro tecnico italiano con esperienza internazionale: "Io dico Montella". Infine, Lele Adani ha fatto il nome di un allenatore che conosce bene la Serie A: "Io dico in questo caso Pioli".