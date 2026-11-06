Giovane sui social: "Momento difficile, contiamo sui tifosi per risollevarci"

Napoli, Giovane sui social: “Momento difficile, andiamo avanti a testa alta”. L’appello ai tifosi

Giovane ha affidato ai social un messaggio ai tifosi, nel pieno di una fase complicata per il Napoli. L’attaccante brasiliano ha riconosciuto le difficoltà del momento, ma ha invitato il gruppo a non abbattersi e a ripartire con la massima determinazione.

“Andare avanti a testa alta”

Nelle sue parole non c’è spazio per l’alibi: “Purtroppo stiamo attraversando un momento difficile, ma dobbiamo andare avanti a testa alta e lavorare ancora di più”. Un messaggio che punta a ricompattare l’ambiente e a trasmettere la volontà di reagire, in giorni segnati da tensioni, riunioni e dal ritiro in vista della sfida con la Lazio.

L’appello ai tifosi

Come riportato dal suo post sui social, Giovane ha poi voluto rivolgersi direttamente a chi sta vicino alla squadra: “Contiamo sul vostro sostegno, tifosi, come avete sempre fatto”. Un appello che arriva in un momento in cui la fiducia dell’ambiente è messa a dura prova, ma in cui il calore del pubblico del Maradona può diventare un’arma in più. Sarà il campo, domenica, a dire se le parole del giocatore troveranno riscontro nelle prestazioni di tutta la squadra.