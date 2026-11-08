Scotto: “Risultato inutile ma che salva Allegri! Ora si va verso stagione anonima…”

Giovanni Scotto commenta Napoli-Lazio: Allegri salva la panchina, ma il giornalista teme una stagione anonima.

Il pareggio per 1-1 tra Napoli e Lazio consente agli azzurri di evitare un'altra sconfitta, ma non basta a rilanciare le ambizioni di classifica della squadra di Massimiliano Allegri. Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X, ha analizzato il risultato ottenuto contro la capolista, sottolineando come il punto conquistato abbia soprattutto un peso importante per il futuro dell'allenatore azzurro. Secondo Scotto, infatti, la reazione mostrata dalla squadra non cancella le difficoltà emerse nel corso della stagione.

Scotto sul futuro di Allegri: “Salva la panchina, ma si prospetta una stagione anonima”

Il giornalista ha evidenziato come il pareggio possa rappresentare una boccata d'ossigeno per il tecnico livornese, pur lasciando aperti numerosi interrogativi sulle prospettive del Napoli. Questo il suo commento “Il Napoli evita la sconfitta e si porta a casa un punto contro la capolista Lazio. Risultato inutile in chiave classifica ma fondamentale per Allegri, che salva la panchina. La squadra ha reagito, ma tirando a campare si prospetta una stagione anonima”.