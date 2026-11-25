Giuliani: “Il miglior Napoli dell'anno per distacco! Mancavano volontà, compattezza e un'idea di gioco”

Fulvio Giuliani celebra la prestazione del Napoli contro il City ed elogia i calciatori più criticati.

Il giornalista Fulvio Giuliani, attraverso un post pubblicato sul proprio account X, ha commentato il pareggio del Napoli contro il Manchester City in Champions League: “Il miglior Napoli dell’anno. Per distacco. Si poteva vincere (ok, di corto muso), ma il pareggio ci sta per la qualità mostruosa del City. È la prima volta, però, che il Napoli è sembrato una squadra e nessuno dei singoli ha toppato”.

Giuliani esalta la prestazione degli azzurri più criticati

Il giornalista ha poi evidenziato la prova convincente di alcuni calciatori finiti nel mirino della critica nelle scorse settimane: “Benissimo Gilmour, Beukema, Lang, Hojlund, tutti quelli più criticati. La qualità c’è e lo dicevamo anche nei momenti peggiori, mancava volontà, compattezza, una qualsiasi idea di gioco. Speranza”.