Politano sui social: "Solo con mentalità da grande squadra giochi così!"

Matteo Politano ha affidato ai social il proprio commento dopo il pareggio conquistato ieri dal Napoli sul campo del Manchester City. L'esterno azzurro ha voluto sottolineare la prestazione della squadra, evidenziando il rammarico per una vittoria sfumata a pochi passi dal traguardo.

Il messaggio di Politano

"A pochissimo da una grande vittoria. Ma dobbiamo essere comunque contenti, perché solo con una mentalità da grande squadra si fanno queste grandi partite!", ha scritto il calciatore, esprimendo tutta la soddisfazione per la prova offerta dagli azzurri.

Orgoglio per la prestazione

Parole che testimoniano la consapevolezza del gruppo di aver disputato una gara di alto livello contro un avversario importante. Nonostante il rammarico per il risultato finale, Politano guarda agli aspetti positivi della serata, sottolineando come la mentalità mostrata in campo rappresenti la strada giusta per continuare a crescere e affrontare le prossime sfide europee.