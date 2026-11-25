Man City-Napoli, Pistocchi: "Sul 2-2 tre azzurri sbagliano, Milinkovic troppo schiacciato sul palo”
Il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso un post pubblicato sul proprio account X, ha analizzato l'azione che ha portato al definitivo 2-2 del Manchester City contro il Napoli, evidenziando gli errori di posizionamento e di marcatura dei calciatori azzurri: “Nell’azione che porta al gol del 2-2 del City ci sono 10 giocatori del City contro 10 del Napoli, dentro l’area di rigore si crea un 8 contro 4”.
Pistocchi evidenzia gli errori di tre azzurri
Nello specifico il giornalista ha individuato le responsabilità di Giovane, Olivera e Milinkovic-Savic in occasione della rete realizzata da Rayan Cherki: “Giovane, che è il più vicino, non legge l’inserimento in area di Cherki, Olivera viene saltato secco, Milinkovic, troppo schiacciato sul palo sinistro, è battuto”.
Nell’azione che porta al gol del 2:2 del #MCI ci sono 10 giocatori del City contro 10 del #Napoli, dentro l’area di rigore si crea un 8 contro 4. #Giovane che è il più vicino non legge l’inserimento in area di #Cherki, #Oliveira viene saltato secco, #Milinkovic troppo schiacciato sul palo sx è battuto. #MCINAP 2:2— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 25, 2026
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