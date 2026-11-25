Man City-Napoli, Pistocchi: "Sul 2-2 tre azzurri sbagliano, Milinkovic troppo schiacciato sul palo”

Maurizio Pistocchi analizza gli errori difensivi del Napoli in occasione del pareggio di Cherki.

Il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso un post pubblicato sul proprio account X, ha analizzato l'azione che ha portato al definitivo 2-2 del Manchester City contro il Napoli, evidenziando gli errori di posizionamento e di marcatura dei calciatori azzurri: “Nell’azione che porta al gol del 2-2 del City ci sono 10 giocatori del City contro 10 del Napoli, dentro l’area di rigore si crea un 8 contro 4”.

Pistocchi evidenzia gli errori di tre azzurri

Nello specifico il giornalista ha individuato le responsabilità di Giovane, Olivera e Milinkovic-Savic in occasione della rete realizzata da Rayan Cherki: “Giovane, che è il più vicino, non legge l’inserimento in area di Cherki, Olivera viene saltato secco, Milinkovic, troppo schiacciato sul palo sinistro, è battuto”.