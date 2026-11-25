Perillo: “Allegri se l'è giocata a viso aperto, forse il miglior Napoli della sua gestione"
Il giornalista Rai Antonello Perillo, attraverso un post pubblicato sul proprio account X, ha esaltato la prestazione del Napoli contro il Manchester City, sottolineando i meriti di Massimiliano Allegri: “Ma che bel Napoli quello che ha sfiorato la vittoria in casa del Manchester City! Tutti bravissimi, ben messi in campo da Allegri, che ha voluto giocarsela a viso aperto, con una squadra che ha ribattuto colpo su colpo cercando i tre punti fino all’ultimo secondo. E dire che mancavano dieci giocatori…”.
Perillo esalta Gilmour e altri tre azzurri
“Migliore in assoluto un monumentale Gilmour. Benissimo Lang, per il gran gol e il sacrificio nei rientri, Spinazzola, per gli inserimenti sulla destra coronati dall’assist del secondo gol azzurro, e Hojlund, autore del primo gol e caparbio nel lottare su ogni pallone. Forse si è visto il miglior Napoli della gestione Allegri”.
Ma che bel #Napoli quello che ha sfiorato la vittoria in casa del #ManchesterCity! Tutti bravissimi, ben messi in campo da #Allegri, che ha voluto giocarsela a viso aperto, con una squadra che ha ribattuto colpo su colpo cercando i tre punti fino all’ultimo secondo. E dire che mancavano dieci giocatori… Migliore in assoluto un monumentale #Gilmour. Benissimo #Lang, per il gran gol e il sacrificio nei rientri, #Spinazzola, per gli inserimenti sulla destra coronati dall’assist del secondo gol azzurro, e #Hojlund, autore del primo gol e caparbio nel lottare su ogni pallone. Forse si è visto il miglior Napoli della gestione Allegri 🏆 #ManchesterCityNapoli #ManCityNapoli— Antonello Perillo (@anperillo) November 24, 2026
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