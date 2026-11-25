Politano sui social: “Solo con una mentalità da grande squadra si fanno queste partite”
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Matteo Politano esalta la mentalità del Napoli dopo il pareggio contro il Manchester City.
L'esterno del Napoli, Matteo Politano, ha commentato attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram il pareggio per 2-2 contro il Manchester City in Champions League. L'azzurro ha espresso il proprio rammarico per una vittoria sfumata nei minuti finali della sfida dell'Etihad Stadium, sottolineando però l'importanza della prestazione offerta dalla squadra di Massimiliano Allegri.
Politano esalta la mentalità del Napoli
Di seguito il messaggio pubblicato sui social dal calciatore azzurro, orgoglioso dell'atteggiamento mostrato dalla squadra al cospetto degli inglesi: “A pochissimo da una grande vittoria. Ma dobbiamo essere comunque contenti, perché solo con una mentalità da grande squadra si fanno queste grandi partite! Forza Napoli".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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