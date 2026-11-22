Foto Llorente al Maradona per Napoli-Torino: l'ex azzurro incontra Allegri e si complimenta

Tornato in città per giocare a padel, lo spagnolo ha vissuto una serata da tifoso sugli spalti dello stadio, in compagnia di due amici napoletani.

Fernando Llorente è tornato a Napoli per giocare a padel e ha colto l'occasione per trascorrere una serata da "tifoso". Ieri l'ex attaccante azzurro è stato al Maradona per assistere a Napoli-Torino, conclusa con il successo del Napoli per 1-0.

In tribuna con Mauro Ronga e Ciro Guadagnino, gli amici napoletani

Llorente era accompagnato da due amici napoletani, Mauro Ronga e Ciro Guadagnino, con i quali ha vissuto da vicino la gara dei suoi ex colori. A fine gara l'incontro con Allegri: i complimenti per la prestazione e per la vittoria. Al termine della partita lo spagnolo ha incontrato Massimiliano Allegri e si è complimentato con il tecnico toscano per la prestazione degli azzurri e per l'importante vittoria ottenuta. Lo ha svelato Carlo Alvino con il seguente post sul suo account Instagram: