Sosa: “Hojlund deve sbloccarsi subito! Molto indicativo che al suo posto giochi Giovane e non Lucca”

Roberto Sosa analizza la prestazione di Hojlund e sottolinea la scelta di Giovane al posto di Lucca.

Roberto “Pampa” Sosa, ex attaccante del Napoli, è tornato ad analizzare il rendimento degli azzurri attraverso il proprio account X, soffermandosi in particolare sulla prestazione di Rasmus Hojlund. L'argentino ha riconosciuto gli aspetti positivi della prova del centravanti danese, sottolineando però come un attaccante debba essere giudicato soprattutto per la capacità di concretizzare le occasioni da gol. Sosa ha inoltre evidenziato un dettaglio significativo nelle scelte offensive della squadra, relativo all'impiego di Giovane al posto di Lorenzo Lucca.

Pampa Sosa: “Hojlund ha giocato una buona partita, ma una punta deve sbloccarsi subito”

L'ex centravanti azzurro ha scritto: “Capitolo a parte per Hojlund, che secondo me gioca una buona partita, riesce a vedere in faccia il portiere avversario, poteva incrociare rasoterra l'occasione avuta ma quando arriva a casa... 'ho corso 10 km, ho fatto dei dribbling, ho recuperato dei palloni...' conta poco per una punta centrale, si deve sbloccare subito”. Sosa ha poi concluso con un'osservazione che apre a quello che potrebbe accadere sul mercato di gennaio: “Molto indicativo al suo posto Giovane e non Lucca”.