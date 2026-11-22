Psg, Doué si rompe il crociato come Kvara: il messaggio dell'ex Napoli emoziona i tifosi

PSG, Doué si rompe il crociato dopo Kvaratskhelia: operazione e lungo stop. Il messaggio dell'ex Napoli al compagno.

Brutte notizie per il Paris Saint-Germain, che perde anche Désiré Doué dopo il grave infortunio rimediato da Khvicha Kvaratskhelia. L'esterno francese di 21 anni ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la sfida di Ligue 1 vinta 3-2 contro il Nizza. Il club parigino ha confermato che il calciatore sarà operato entro la fine del mese. Per Doué si prospetta uno stop di almeno 8-9 mesi, con la stagione ormai compromessa e Luis Enrique costretto a fare i conti con un'altra pesantissima assenza nel reparto offensivo.

Kvaratskhelia vicino a Doué: il messaggio dell'ex Napoli dopo il grave infortunio

A colpire è la coincidenza tra i due infortuni: anche Kvaratskhelia ha riportato una lesione al crociato del ginocchio destro, lasciando il PSG senza due dei suoi principali talenti offensivi. Proprio l'ex attaccante del Napoli ha voluto incoraggiare il compagno attraverso una storia pubblicata su Instagram: “Rimani forte, fratello. Supereremo tutto questo e presto torneremo in campo insieme, sorridendo e facendo ciò che amiamo di più. Siamo tutti al tuo fianco”. Un messaggio di grande vicinanza in un momento difficile per entrambi, mentre il club francese potrebbe valutare eventuali rinforzi durante il mercato di gennaio.