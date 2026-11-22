Infortunio Vergara, Perillo: "Talento puro, non riesce a imporsi solo perchè frenato a ripetizione"

Antonello Perillo commenta Napoli-Torino, elogia McTominay e Lang e dedica un pensiero a Vergara.

Antonello Perillo, giornalista Rai, ha commentato attraverso il proprio account X la vittoria del Napoli contro il Torino, sottolineando l'importanza dei tre punti conquistati dalla squadra di Massimiliano Allegri per rilanciarsi in classifica e allontanare le polemiche. Secondo Perillo, il successo degli azzurri è stato meritato, nonostante alcune difficoltà emerse nel corso della partita: “I tre punti servivano come il pane per provare a scalare la classifica ed evitare il fosso di nuove polemiche. Alla fine la vittoria è arrivata e nessuno può sostenere che non fosse meritata. Il Napoli è andato 22 volte al tiro, contro i 12 del Torino, e solo la bravura del portiere granata Perri ha negato agli azzurri un punteggio più ampio. La gara è stata a tratti bella, ma il Napoli ha manifestato anche pause e momenti di difficoltà, soprattutto a inizio ripresa”.

Perillo: “McTominay migliore in campo, Lang ha risposto ai fischi. La copertina è per Vergara”

Il giornalista ha poi elogiato le prestazioni di Scott McTominay e Noa Lang, protagonisti dell'azione decisiva, riservando però un pensiero particolare ad Antonio Vergara, costretto ad abbandonare il terreno di gioco in lacrime dopo appena tredici minuti a causa di un nuovo problema fisico: “Migliore in campo, assieme all'estremo difensore granata, è stato sicuramente McTominay, autore di un gol pesantissimo e di una prestazione maiuscola. Benissimo anche Lang, che ha risposto ai fischi saltando spesso l'uomo e servendo l'assist decisivo a McTominay. La copertina, però, voglio dedicarla ad Antonio Vergara, uscito in lacrime dopo appena 13 minuti. Un talento puro che non riesce a imporsi come dovrebbe solo perché frenato a ripetizione dagli infortuni”.