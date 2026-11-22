"Ma basta, basta!": DAZN svela il labiale di Vergara dopo l'infortunio

Le telecamere pizzicano lo sfogo del giovane napoletano mentre lascia il campo nelle prime battute di Napoli-Torino: frustrazione per l'ennesimo stop fisico

La vittoria per 1-0 del Napoli sul Torino al Maradona porta con sé l'amarezza per l'infortunio di Antonio Vergara, costretto al cambio dopo pochi minuti dal fischio d'inizio. Il giovane talento partenopeo ha vissuto momenti di autentico sconforto mentre abbandonava il terreno di gioco.

Il labiale captato dalle telecamere: "Ma basta, basta!"

Le telecamere di DAZN hanno inquadrato il suo labiale, amaro e carico di rabbia: "Ma basta, basta!". Parole che fotografano lo stato d'animo di un ragazzo "stremato dalla sfortuna" proprio mentre stava provando a ritagliarsi spazio e continuità con la maglia azzurra.

Lacrime vistose in panchina, con compagni e staff vicini in attesa degli esami strumentali

Subito dopo lo sfogo, raggiunta la panchina, Vergara non è riuscito a trattenere l'emozione e si è lasciato andare a lacrime visibili, mentre compagni di squadra e staff tecnico provavano a rincuorarlo in attesa degli esami strumentali che chiariranno l'entità del problema.