Favasuli: “Non vedevo l'ora di tornare in campo! Stadio incredibile, darò tutto per questi colori”

Costantino Favasuli festeggia su Instagram il ritorno in campo con il Napoli contro il Torino.

Costantino Favasuli ritrova il campo e non nasconde la propria emozione. Il giovane calciatore del Napoli, tornato a giocare in occasione della sfida contro il Torino, ha affidato ai propri social un messaggio di entusiasmo e determinazione. Un momento particolarmente significativo per Favasuli, che ha voluto condividere la gioia di indossare nuovamente la maglia azzurra davanti al pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona, manifestando tutta la voglia di dare il proprio contributo alla squadra.

Favasuli: “Non vedevo l'ora di tornare, tanta voglia di dare tutto per questi colori”

Attraverso il proprio account Instagram, il calciatore ha espresso la felicità per il ritorno in campo e la determinazione ad affrontare i prossimi impegni con il Napoli: “Non vedevo l’ora di tornare in campo, di sentire nuovamente queste emozioni e di indossare questa maglia in uno stadio semplicemente incredibile! Ora testa bassa, e tanta voglia di dare tutto per questi colori!Gloria a Dio”. Parole che testimoniano l'attaccamento di Favasuli alla maglia azzurra e la sua volontà di continuare a lavorare per ritagliarsi spazio nella squadra di Massimiliano Allegri.