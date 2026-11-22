Richieste di unità e non analisi critiche sul Napoli? Sosa punge: “Lecchinate dei soliti…”

Roberto Pampa Sosa critica su X chi invita a sostenere il Napoli senza analizzarne i problemi.

L'ex attaccante del Napoli, Roberto “Pampa” Sosa, attraverso il proprio account X, ha pubblicato un duro messaggio rivolto a giornalisti ed ex calciatori che invitano i tifosi a restare compatti e sostenere la squadra. L'argentino ha chiarito di comprendere gli appelli all'unità provenienti dai sostenitori azzurri, sottolineando però come da chi commenta professionalmente il calcio si aspetti soprattutto un'analisi critica della situazione.

Pampa Sosa: “Da giornalisti ed ex calciatori mi aspetto analisi, non lecchinate”

“Bisogna essere compatti e sostenere la squadra. Capisco questa frase se viene dai tifosi, penso che loro hanno sempre ragione e possono manifestare sempre nei limiti dell'educazione! Se poi questa frase la sento dai giornalisti il discorso cambia; da loro, come dagli ex calciatori mi aspetto l'analisi”. Sosa ha poi rincarato la dose con una seconda considerazione, particolarmente polemica: “Certo, c'è chi con queste lecchinate non aspetta altro che essere invitato a cena ma lì il gruppetto è ristretto e occupato dai soliti noti”. Un attacco senza riferimenti espliciti a singole persone, con cui l'ex centravanti rivendica la necessità di un'informazione più critica e meno incline agli appelli di circostanza.