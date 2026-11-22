Infortunio Vergara, De Luca: "A Qualiano serve un Napoli Medical, basta con questo scempio!”

Diego De Luca commenta l'infortunio di Vergara e propone un centro medico sportivo a Qualiano.

L'ennesimo infortunio in casa Napoli scatena nuove polemiche sulla gestione fisica dei calciatori azzurri. Questa volta a fermarsi è Antonio Vergara, protagonista di un nuovo problema fisico che ha suscitato anche la reazione del giornalista Diego De Luca. Attraverso il proprio account X, De Luca ha espresso amarezza per le immagini del giovane calciatore in lacrime, tornando a puntare l'attenzione sull'elevato numero di infortuni che sta condizionando la stagione della squadra di Massimiliano Allegri. Un'emergenza che, secondo il giornalista, richiede interventi strutturali e non soltanto soluzioni temporanee.

“A Qualiano il Napoli realizzi un Napoli Medical, gli infortuni sono numericamente imbarazzanti”

Il giornalista ha affidato ai social una proposta legata al progetto del nuovo centro sportivo di Qualiano, suggerendo di affiancare alle strutture di allenamento un polo medico specializzato che coinvolga professionisti di alto livello. Questo il suo messaggio: “Ko Vergara, ancora. Fa male vederlo piangere. A Qualiano, il Napoli metta su il ‘Napoli Medical’ (o come volete chiamarlo), per coinvolgere le eccellenze medico-sportive e mettere fine a questo scempio di infortuni, diventati ormai numericamente imbarazzanti”. Un intervento con cui De Luca invita il club a considerare il nuovo centro sportivo anche come un'opportunità per rafforzare la prevenzione, la gestione e il recupero degli infortuni.