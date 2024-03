Jorit chiede foto a Putin, Palmeri: "Che schifo! E noi lo incensiamo perché sfrutta Maradona"

Lo street artist Jorit ha chiesto una foto a Putin. Ha commentato la notizia sui social il giornalista Tancredi Palmeri

TuttoNapoli.net

Lo street artist Jorit ha chiesto una foto a Putin. Ha commentato la notizia sui social il giornalista Tancredi Palmeri: "Che schifo. E noi continuiamo ad incensarlo perché ha sfruttato l’immagine di Maradona e così si è spacciato come uomo del popolo. D’ora in poi sarà messa in conto alle amministrazioni e alle aziende che gli daranno soldi".