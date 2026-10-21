McTominay MVP di Napoli-Bodo/Glimt e messaggio sui social: “Stai zitto e lavora”
Scott McTominay si prende la scena dopo la vittoria del Napoli per 4-3 contro il Bodo/Glimt nella terza giornata di Champions League. Il centrocampista scozzese è stato premiato dalla UEFA come MVP della partita, ottenendo il riconoscimento di miglior giocatore della sfida disputata allo stadio Maradona. Un premio importante per McTominay, arrivato al termine di una serata che ha permesso agli azzurri di conquistare i primi tre punti nella League Phase della competizione europea.
McTominay MVP di Napoli-Bodo/Glimt, il messaggio su Instagram: “Stai zitto e lavora”
Dopo il fischio finale, McTominay ha condiviso sul proprio profilo Instagram una fotografia che lo ritrae con il premio di MVP assegnato dalla UEFA, accompagnandola con una frase breve ma significativa: “Stai zitto e lavora”. Un messaggio che richiama l'importanza dell'impegno e del lavoro quotidiano, pubblicato dopo una vittoria particolarmente attesa dal Napoli. Nessun riferimento esplicito a destinatari particolari, ma parole che sottolineano la determinazione del centrocampista scozzese in un momento delicato della stagione azzurra.
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