Azzi: "Si è ignorato l'enorme downgrade con l'addio di Conte"

Azzi: "Si è ignorato l'enorme downgrade con l'addio di Conte"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:00Dai social
di Daniele Rodia
Le parole di Marco Azzi su X dopo la sconfitta del Napoli: l'addio di Conte, secondo il giornalista di Repubblica, ha rappresentato un passo indietro

Il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, ha commentato su X l'addio estivo di Conte, definendolo un enorme "downgrade". Ecco le sue parole:

"In estate gli opinionisti più quotati hanno fatto a gara nell'indicare il #Napoli come candidata molto forte per lo scudetto, previsione fondata sulla conferma in blocco del gruppo della scorsa stagione. Ignorato il downgrade enorme per l'addio di #Conte, immagino di proposito..."