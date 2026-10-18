Azzi: "Si è ignorato l'enorme downgrade con l'addio di Conte"
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Le parole di Marco Azzi su X dopo la sconfitta del Napoli: l'addio di Conte, secondo il giornalista di Repubblica, ha rappresentato un passo indietro
Il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, ha commentato su X l'addio estivo di Conte, definendolo un enorme "downgrade". Ecco le sue parole:
"In estate gli opinionisti più quotati hanno fatto a gara nell'indicare il #Napoli come candidata molto forte per lo scudetto, previsione fondata sulla conferma in blocco del gruppo della scorsa stagione. Ignorato il downgrade enorme per l'addio di #Conte, immagino di proposito..."
In estate gli opinionisti più quotati hanno fatto a gara nell'indicare il #Napoli come candidata molto forte per lo scudetto, previsione fondata sulla conferma in blocco del gruppo della scorsa stagione. Ignorato il downgrade enorme per l'addio di #Conte, immagino di proposito... https://t.co/Mu2JomNFxT— Marco Azzi (@marcoazzi66) October 18, 2026
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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