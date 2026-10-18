Malfitano: “Crisi aperta, squadra e Allegri indecorosi! ADL, hai deciso di affondare il Napoli?”

Il ko del Napoli contro il Venezia scatena la dura reazione di Mimmo Malfitano, che critica la squadra e Allegri, chiamando in causa De Laurentiis.

La sconfitta del Napoli sul campo del Venezia apre ufficialmente una crisi e alimenta le polemiche sul rendimento della squadra di Massimiliano Allegri. A intervenire duramente è Mimmo Malfitano, storica firma de La Gazzetta dello Sport, che sui propri canali social boccia la prestazione degli azzurri e contesta le letture positive del secondo tempo. Nel suo commento, il giornalista mette in discussione non soltanto l'atteggiamento della squadra, ma anche il rapporto tra l'allenatore e il gruppo, arrivando a chiamare direttamente in causa il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna.

Malfitano attacca De Laurentiis: “Hai deciso di affondare il Napoli?”

Malfitano non risparmia critiche al tecnico livornese, ammettendo di averlo difeso in passato, ma esprimendo ora forti dubbi sulla sua capacità di incidere sulla squadra. Nel mirino finiscono anche la società e il ruolo di Manna, mentre il giornalista guarda con preoccupazione al prossimo impegno degli azzurri. Questo il suo sfogo: “La crisi è aperta. Ufficialmente, stavolta. Sento giornalisti e opinionisti di DAZN che stanno esaltando il secondo tempo del Napoli, costringendomi a cambiare programma. Ma quale prestazione, ma per piacere!!! Il vero tiro in porta è l’unica vera parata di Stankovic c’è stata sul tiro di Lobotka. Per il resto tanta fuffa. Squadra indecorosa, come il proprio allenatore. Personalmente, l’ho sempre difeso, Allegri, ma stavolta faccia fatica. Ho l’impressione che i giocatori non lo seguano e che lui non sia riuscito a entrare nello spirito di questo organico. Non mi soffermo sui singoli, perché è come sparare sulla Croce rossa, ma caro De Laurentiis hai deciso di affondare il Napoli? No, perché l’andazzo del momento porta in questa direzione. Manna, dove sei? Che fai? Devo pensare che il tuo ruolo sia soltanto di facciata e che tu conti quando il due di spade a briscola. Mi fermo qui perché non mi va di infierire. Ho i brividi pensando a martedì. Chissà…“.