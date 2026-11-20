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McTominay diventa papà! Scott e la compagna condividono la notizia sui social
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**Scott McTominay** diventerà papà! Il centrocampista del **Napoli** e la compagna **Cam Reading** hanno annunciato sui social l'arrivo del loro primo figlio, condividendo la bella notizia con i propri follower. "Il regalo più prezioso", ha
Scott McTominay diventerà papà! Il centrocampista del Napoli e la compagna Cam Reading hanno annunciato sui social l'arrivo del loro primo figlio, condividendo la bella notizia con i propri follower. "Il regalo più prezioso", ha scritto Cam Reading nel post pubblicato su Instagram, accompagnando l'annuncio della gravidanza.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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