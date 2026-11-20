Foto McTominay diventa papà! Scott e la compagna condividono la notizia sui social

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Oggi alle 22:20 Dai social di Davide Baratto @davidebaratto04 vedi letture Fonti preferite di

**Scott McTominay** diventerà papà! Il centrocampista del **Napoli** e la compagna **Cam Reading** hanno annunciato sui social l'arrivo del loro primo figlio, condividendo la bella notizia con i propri follower. "Il regalo più prezioso", ha