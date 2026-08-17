Mele: "Qualcuno vorrebbe ADL più distante, io no e c'è un motivo..."

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Nell'anno del Centenario del Napoli si aprono le riflessioni sulla presidenza di Aurelio De Laurentiis: il commento di Silver Mele

Silver Mele, giornalista di Canale 8, con un lungo post sul suo profilo Instagram ripercorre le tappe della presidenza di Aurelio De Laurentiis e riflette sulla sua figura nel Napoli di oggi. Di seguito le sue parole: "Aurelio e quella che sembrava una mission impossible... Ventidue anni fa prese il Napoli dalle macerie, quando il futuro era una parola che faceva paura e il passato pesava come un macigno. Oggi lo lascia entrare nel suo secondo secolo di vita con due Scudetti, una storia europea diventata finalmente normale, una dimensione internazionale conquistata senza tradire la propria identità.



Dalla Serie C alla Champions. Dal fallimento a Maradona, e da Maradona a un Napoli che non ha più bisogno di chiedere permesso a nessuno. Non è stato un viaggio semplice. Non lo è mai stato con De Laurentiis. Ha litigato, provocato, sbagliato. Ha avuto intuizioni straordinarie e momenti discutibili. Ha diviso una città che spesso ama visceralmente ciò che la divide.

. Ha costruito quando sarebbe stato più facile spendere. Ha programmato quando tutti chiedevano il colpo. Ha aspettato quando tutti pretendevano risposte immediate. E soprattutto ha avuto una qualità rara nel calcio italiano: ha saputo guardare oltre il rumore. Quando nel 2018 gli chiedevano di combattere contro i mulini a vento, dopo lo scempio dello scudetto trafugato rispose che l'unico modo per vincere sarebbe stato farsi trovare pronti quando gli altri avrebbero iniziato a implodere.Era una frase. È diventata una filosofia. Oggi il Napoli è quello che allora sembrava lontanissimo: un club che gli altri osservano, studiano, rispettano. E forse è proprio questo il capolavoro più grande. Non soltanto aver vinto. Aver cambiato la percezione di ciò che il Napoli poteva essere.. Emozionato davanti a un nastro da tagliare. Infastidito per un infortunio in amichevole. Impaziente per il prossimo campionato. Con quella sua maniera inconfondibile di vivere il Napoli prima ancora di rappresentarlo.

Qualcuno lo vorrebbe più distante. Io no. Perché questo presidente, nel bene e nel male, è ormai dentro la storia del Napoli. E adesso viene il difficile. Perché un centenario non è un punto d'arrivo".