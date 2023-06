Napoli su Kadioglu, Perillo: “Sarebbe un gran bel colpo per arricchire la rosa”

Il Napoli guarda ancora in casa Fenerbahce per rinforzare la rosa dopo aver preso la scorsa estate Kim Min-jae.

Il Napoli guarda ancora in casa Fenerbahce per rinforzare la rosa dopo aver preso la scorsa estate Kim Min-jae. In Turchia hanno raccontato di un’offerta per il classe 1999 Ferdi Kadioglu. Antonello Perillo, vice direttore del TGR RAI, ha commentato su Twitter la notizia di mercato: “Ottima tecnica di base, gran dribbling, buona visione di gioco, sa giocare in più ruoli. Ferdi Kadioglu sarebbe un gran bel colpo per arricchire la rosa del Napoli targato Garcia. In Turchia parlano di un’offerta da 20 milioni di euro”.