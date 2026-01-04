Foto Neres, foto sui social: lo scatto dopo Lazio-Napoli e l'infortunio

vedi letture

Una foto, una semplice foto, relativa a Lazio-Napoli, gara vinta 2-0 all'Olimpico dagli azzurri. David Neres posta uno scatto sui social e i tifosi s'interrogano: cosa vorrà significare? Riferimento all'infortunio rimediato a metà ripresa che lo ha costretto alla sostituzione?

Per lui, trauma distorsivo alla caviglia sinistra in attesa degli esami strumentali nelle prossime ore. Nel finale il brasiliano aveva lasciato il campo zoppicando sulle spalle dello staff medico del Napoli. E poi ha lasciato l'Olimpico in stampelle.

Antonio Conte su Neres a Dazn ha detto: "Bisognerà aspettare domani per fare gli accertamenti e capire. Non è un problema muscolare, speriamo non sia niente di grave. Stiamo già facendo fronte a grandi defezioni da tempo".