De Bruyne torna a postare su Instagram: il suo messaggio dopo Napoli-Bologna

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Il post di Kevin De Bruyne su Instagram con la semplice didascalia "+3" riassume perfettamente il clima di sollievo in casa Napoli dopo l'1-0 al Bologna. Un messaggio sintetico ma significativo per il belga, che sui social non pubblicava aggiornamenti proprio dalla gara d'esordio (dopo il lungo silenzio tra la sconfitta europea con l'Arsenal e le precedenti uscite di campionato). Al di là del post social, la prestazione contro il Bologna ha segnato un punto di svolta nel suo inserimento tattico.

Schierato sulla trequarti nel 4-2-3-1 di Allegri, De Bruyne è stato al centro della manovra toccando ben 85 palloni e avviando proprio la transizione da cui è nato l'assist di Favasuli per il gol-vittoria di Lobotka. La sua uscita all'87' (sostituito da Olivera) ha fatto scattare un campanello d'allarme, ma si è trattato soltanto di stanchezza e lievi crampi dopo una prova di grande generosità atletica (oltre 11 km percorsi).