Olivera e Favasuli ai box, Mele: "La mattanza delle Nazionali. E i club pagano"

Silver Mele commenta l’infortunio di Olivera e critica il peso delle soste per le Nazionali: il Napoli perde un altro giocatore in una fase delicata

L’infortunio di Mathias Olivera, costretto a lasciare in anticipo il ritiro dell’Uruguay, riaccende il tema del peso delle soste per le Nazionali sui club. Il Napoli si ritrova infatti a fare i conti con un’altra assenza proprio in una fase delicata della stagione, mentre Massimiliano Allegri è ancora alla ricerca dell’assetto migliore. Sul tema è intervenuto il giornalista Silver Mele attraverso un post sul suo profilo Facebook. Di seguito le sue parole.

Olivera ko, altra tegola per Allegri

"La mattanza delle Nazionali. Adesso tocca a Mathias Olivera. Lesione muscolare, rientro anticipato dall’Uruguay e altra tegola per Allegri. Dopo Favasuli, Buongiorno e Marianucci, il Napoli perde un altro pezzo proprio mentre la stagione dovrebbe entrare nel vivo. Meglio, mentre Allegri e il suo Napoli cercano la vera identità. Già costretti ad inseguire. Ha ancora senso questa pausa così lunga delle Nazionali nel cuore della stagione dei club? Campionati appena partiti, squadre ancora da costruire, calendario già congestionato e giocatori costretti a viaggiare migliaia di chilometri, cambiare continente, clima, fuso orario e metodologie di allenamento. A Favasuli è capitato in terra armena, lontano migliaia di chilometri da qui. I club preparano i giocatori. Le Nazionali li utilizzano. I club li aspettano con il bollettino medico. E il conto chi lo paga? Perché non è soltanto Olivera. Sono settimane di lavoro, equilibri tattici, investimenti e giocatori che possono saltare partite decisive. Adesso incrociamo le dita per l’ultima tornata", queste le parole di Silver Mele.