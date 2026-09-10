Allegri con 3 ko su 4, Bargiggia: "ADL quando rimedierà alla scelta assurda estiva?"

Allegri con 3 ko su 4, Bargiggia: "ADL quando rimedierà alla scelta assurda estiva?"
Oggi alle 12:10Dai social
di Fabio Tarantino

Paolo Bargiggia, giornalista, ha scritto un post su X per commentare la prova del Napoli contro l'Arsenal e l'avvio di stagione della squadra azzurra: "Tre sconfitte in quattro gare per il Napoli. Il solito non calcio di Allegri, il solito pullman piazzato davanti alla porta, i soliti cambi difensivi. Quando De Laurentiis rimedierà alla scelta assurda fatta in estate per il dopo Conte?", le sue parole. 