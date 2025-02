Pres. Como: “Battere il Napoli è stato speciale, ma non una sorpresa”

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, dal proprio profilo Instagram ha commentato con entusiasmo la vittoria di domenica contro il Napoli: "Vincere contro il Napoli è stato speciale, ma non una sorpresa. Non per noi. Non per chi vede ogni giorno il lavoro instancabile dei nostri giocatori e allenatori. Non per chi assiste alla loro crescita, alla loro fame, alla loro incrollabile fiducia in sé stessi e in questa squadra.



Siamo una squadra giovane, ambiziosa e determinata. Ogni giorno lottiamo per essere migliori di ieri. Ogni partita dimostriamo di meritare il nostro posto. Ma la partita ci ha ricordato un’altra grande sfida: quella che dobbiamo vincere fuori dal campo. Molti di noi sono cresciuti tifando per i giganti del calcio italiano—Napoli, Milan, Inter. E ieri, molti di loro erano lì, seduti accanto a noi, nel nostro stadio. È comprensibile. Questi club hanno storia, hanno leggende. Ma anche noi stiamo costruendo qualcosa.



Il nostro obiettivo è chiaro: Fare di Como una squadra che possa stare al loro fianco. Far sì che il nostro stadio sia davvero la nostra casa, riempito solo da chi canta per noi. Questo viaggio va oltre il calcio. Si tratta di farci vedere, conoscere, amare. Di far innamorare le persone—non solo del nostro calcio, ma di Como, della nostra casa, della nostra identità.



Vogliamo essere la squadra più emozionante da guardare, nel luogo più bello del mondo. E ogni giorno lavoriamo per trasformare questo sogno in realtà—un tifoso alla volta, un cuore alla volta. Siamo il Como. E continueremo a lavorare fino al giorno in cui il nostro stadio apparterrà solo a noi. Semm Cumasch!".