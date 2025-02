Scotto: "Con l'Inter servirà reazione per ritrovare la fame, più che per la classifica"

Giovanni Scotto, giornalista Il Roma, con un tweet sul suo profilo X ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Como: "Il Napoli si è presentato allo sprint verso lo scontro diretto per lo scudetto nel peggiore dei modi. Senza ricambi e dopo un mercato invernale disastroso. Gli infortuni hanno appesantito la pressione del duello a distanza, e sabato al "Maradona" la reazione servirà più per ritrovare energia e fame per il finale di stagione che per la classifica. Sconcertante vedere il Como dominare con più voglia e più qualità con giovani pagati relativamente poco (Diao 12 milioni dal Betis) mentre il top player del Napoli non è stato nemmeno sostituito".

