Europa League, il Besiktas di Italiano vince ancora nei preliminari con l'ex Cagliari Kilicsoy

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Risultati Europa League, il Besiktas vince in trasferta nel preliminare

Prosegue il cammino positivo di Vincenzo Italiano sulla panchina del Besiktas. Dopo l'eliminazione del Midtjylland nel turno precedente, i bianconeri turchi si aggiudicano anche la gara d'andata del terzo turno di qualificazione, imponendosi in trasferta sul campo dei cechi dell'Hradec Kralove. Il match si chiude sull'1-0 per gli ospiti, decisa dal gol dell'ex Cagliari Semih Kilicsoy.

Una vittoria arrivata nonostante l'inferiorità numerica: il Besiktas ha infatti terminato la gara in dieci uomini dopo l'espulsione di Ouattara al 71'. Il ritorno è in programma tra una settimana a Istanbul, dove i turchi cercheranno di blindare il passaggio del turno. In caso di qualificazione, la squadra di Italiano se la vedrà con una formazione retrocessa dalla Champions League, chi tra Dinamo Zagabria e Kauno Zalgiris uscirà sconfitta dal doppio confronto tra le due squadre.